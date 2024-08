Un Si Grand Soleil spoilers : Evan sur le point de mourir, les résumés jusqu’au 13 septembre 2024

Publicité





Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 13 septembre 2024 – Qu’est-ce qui vous attend en septembre dans votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment ! En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis pour la semaine du lundi 9 au vendredi 13 septembre 2024. Attention, la série passera alors sur France 3 !





ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







On peut déjà vous dire que Evan sera entre les mains du tueur en série et que la police ne va pas réussir à le retrouver ! L’enquête est compliquée et le temps presse pour espérer retrouver le médecin vivant…

Pendant ce temps là, l’arnaque de Dimitri tourne au fiasco et Charles découvre que Rebecca est en couple… Quant à Claudine, elle fait une découverte sur Johanna et décide de s’en servir contre elle.



Un si grand soleil spoilers les résumés du 9 au 13 septembre 2024

Lundi 9 septembre 2024 (épisode 1464) : Pour ne pas nuire à l’enquête de la police, Robin doit mentir à Tiago. De son côté, Dimitri voit sa nouvelle escroquerie tourner au fiasco.

Mardi 10 septembre 2024 (épisode 1465) : Claudine apprend une information privée dont elle pourrait se servir contre Johanna. De son côté, Manu creuse dans le passé d’Evan.

Mercredi 11 septembre 2024 (épisode 1466) : Alors que le temps est compté pour retrouver Evan, la stratégie de la police montre ses limites. Ludo et Elodie quant à eux se lancent dans un nouveau projet à deux.

Jeudi 12 septembre 2024 (épisode 1467) : Après avoir été éconduit par Rebecca, Charles découvre qu’elle voit quelqu’un. Hugo lui, tente de son côté de décrypter la mentalité du tueur.

Vendredi 13 septembre 2024 (épisode 1468) : Profitant de la situation, Claudine prépare un sale coup à Johanna. Quant à Alex, désormais impliqué personnellement, il fait tout ce qu’il peut pour rester sur l’enquête.

