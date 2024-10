Demain Nous Appartient spoiler : Roxane explose face à Manon qui... (vidéo épisode du 14 octobre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Roxane va exploser face à Manon dans quelques jours dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». Et pour cause, elle n'en peut plus d'entendre Manon et Nordine se plaindre chacun de leur côté !











Depuis quelque temps, Roxane s’est autoproclamée « docteur love » au commissariat, déterminée à réconcilier Manon et Nordine. Cependant, entre eux, c’est toujours « je t’aime… moi non plus ».

Cette fois, Manon est convaincue qu’il y a encore quelque chose entre Nordine et Noor, et cela la met en colère une fois de plus contre son ex.

Roxane, quant à elle, n’en peut plus de leurs disputes incessantes et trouve leurs querelles puériles. À ses yeux, c’est clair : Manon et Nordine s’aiment, alors ils devraient simplement se remettre ensemble et vivre leur amour !



Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1791 du 14 octobre 2024 : Roxane recadre Manon

