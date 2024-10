Demain Nous Appartient spoilers : Rayane fait une découverte choc, un couple se reforme, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés + vidéo DNA du 14 au 18 octobre 2024)

Publicité





Demain nous appartient spoilers et résumés en avance du 14 au 18 octobre 2024 – Impatient d’en savoir plus sur ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série sétoise « Demain nous appartient » ? Alors c’est le moment. Comme tous les samedis, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la suite du secret de Romy et les découvertes de Rayane.







Dans une clé usb appartenant à son père, Rayane découvre des dizaines de photos de Romy avec des hommes différents. Il comprend que sa mère a certainement été escort ! Rayane et Jack décident de se rendre à Paris pour mener leur enquête et en savoir plus. Pendant ce temps là, Romy et Karim sont inquiets… Et Roxane va finalement faire une découverte impliquant la mère de Rayane !

Et pour Manon et Nordine, après de nombreuses prises de têtes et incompréhension, l’heure est enfin aux retrouvailles ! Comme on vous l’indiquait en exclusivité en juillet, Nordine va faire une belle déclaration d’amour à Manon.



Demain nous appartient spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 octobre 2024

Lundi 14 octobre 2024 (épisode 1791) : Romy remercie Tomer pour tout ce qu’il a fait pour elle. Roxane rend les armes. Georges doit apprendre à partager.

Mardi 15 octobre 2024 (épisode 1792) : Rayane découvre d’anciennes photos compromettantes. Roxane piège ses collègues pour la bonne cause. Bart redoute le dîner organisé par Timothée.

Mercredi 16 octobre 2024 (épisode 1793) : Avec Jack, Rayane quitte Sète pour découvrir la vérité. Bastien vainc sa timidité pour gagner des points auprès de Lilou. A l’hôpital, Chloé s’interroge sur le comportement de sa mère.

Jeudi 17 octobre 2024 (épisode 1794) : Roxane fait une découverte impliquant Romy tandis que Rayane est à l’hôpital. Samuel prend un malin plaisir à provoquer son voisin. Marianne se montre sans pitié avec le nouvel ami de Chloé.

Vendredi 18 octobre 2024 (épisode 1795) : Jack demande une faveur à Damien, qui risque gros. Joël se confie sur son passé lors de son premier dîner avec la famille de Mona. Camille hésite à révéler ce qu’elle a sur le cœur.

VIDÉO Demain nous appartient spoilers, la bande-annonce du 14 au 18 octobre 2024

Et voici la bande-annonce de cette nouvelle semaine dans DNA.

vidéo à venir

Du lundi au vendredi, retrouvez sur Stars-Actu.fr une vidéo de l’épisode du jour. Sur TF1+, retrouvez aussi des vidéos bonus, des extraits exclusifs…