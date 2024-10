Gérard Jugnot : émotion et larmes lors d’un hommage à Michel Blanc (VIDÉO)

Publicité





Gérard Jugnot était présent samedi au Festival CinéRoman à Nice, dans les Alpes Maritimes, au lendemain de l’annonce de la mort de son ami Michel Blanc. Sans surprise, l’acteur était très ému au moment d’un hommage rendu à Michel Blanc.





Des journalistes présents sur place ont filmé Gérard Jugnot, ému aux larmes, et les images font le tour des réseaux sociaux.







« C’est un coup de massue. Tout allait bien et on s’était vu il n’y a pas longtemps pour la couverture de Match. On avait ri comme des cons, comme d’habitude quoi. » a confié Gérard Jugnot à l’antenne de RTL.

« A chaque fois qu’on se retrouvait, on ne se voyait pas souvent, mais quand on se retrouvait, l’histoire reprenait là où on l’avait laissée »



VIDÉO Gégard Jugnot très ému pendant un hommage à Michel Blanc

Gérard Jugnot ému aux larmes lors d'un hommage à Michel Blanc ce samedi au festival Cinéroman à Nice pic.twitter.com/WjQkz4eu2T — BFMTV (@BFMTV) October 6, 2024

Un choc anaphylactique en cause

Rappelons que Michel Blanc est décédé dans la nuit de jeudi à vendredi des suites d’un choc anaphylactique. Selon BFM TV, c’est un produit de contraste utilisé au cours d’un examen médical qui aurait provoqué cette violente réaction allergique jeudi après-midi.

Un choc anaphylactique est une réaction allergique extrême et potentiellement fatale, causée par une hypersensibilité du système immunitaire à certaines substances, telles que des aliments, des médicaments ou des piqûres d’insectes.

Toute la troupe du Spendid est en deuil et a rendu des hommages vibrants à Michel Blanc.