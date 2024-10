« Mes héros » : votre film ce soir sur France 3 (14 octobre 2024)

Publicité





« Mes héros », c’est le film en mode rediffusion qui vous attend ce soir sur France 3. Un film de Eric Besnard avec Josiane Balasko, Gérard Jugnot, Clovis Cornillac, Pierre Richard, ou encore Ibrahim Burama Darboe.





A voir ou revoir sur la chaine dès 21h10 ou en streaming depuis le site et/ou l’application France.TV







Publicité





« Mes héros » : l’histoire

Maxime, chef d’entreprise débordé, multiplie les heures pour tenter de sauver sa compagnie d’ambulances, quitte à négliger sa femme et ses enfants. Lorsque sa mère est placée en garde à vue, il se précipite pour la faire libérer, mais elle lui en fait immédiatement le reproche. Olga, femme de caractère, s’est une fois de plus disputée avec son père, et Maxime décide de la ramener chez elle. Ce week-end chez ses parents, couple de sexagénaires aussi amoureux que querelleurs depuis quarante ans, devient pour lui une parenthèse joyeuse dans sa vie mouvementée. Loin de ses responsabilités, il se souvient de ses racines et réalise que, malgré la fugacité et les injustices de la vie, elle est aussi faite de petits bonheurs. D’autant plus qu’un invité surprise les rejoint…

Bande-annonce

En attendant ce soir, voici la bande-annonce du film.



Publicité