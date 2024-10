Jean-Pierre Foucault tacle Cyril Hanouna dans « Quelle époque » (VIDÉO)

Publicité





Jean-Pierre Foucault était invité de Léa Salamé dans « Quelle époque » samedi soir sur France 2. Au cours de son interview, l’animateur de TF1 s’est vu interroger sur Cyril Hanouna et même s’il a précisé que c’était « un ami », il n’a pas manqué de le tâcler.











« Aucun reproche ! Parfait, excellent, pas un mot plus haut que l’autre, pas un dérapage. Le respect des gens avec qui il travaille et pour qui il travaille, la courtoisie à l’encontre des invités. Un exemple ! » a-t-il déclaré, avec ironie et humour, faisant rire tout le public en plateau.

« En réalité, j’ai travaillé avec lui pendant 5 ans et nous sommes amis. Mais je lui dis parfois que peut être ça serait bien qu’il fasse attention mais il est ainsi, on ne peut pas le changer » a-t-il ensuite précisé.

Pas sûr que les propos de Jean-Pierre soient du goût de l’animateur de « Touche pas à mon poste ».



