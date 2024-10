La Chouette d’Or retrouvée 31 ans plus tard ! La fin de la plus longue chasse au trésor

Publicité





Trente et un ans après son lancement, l’une des chasses au trésor les plus anciennes au monde, la Chouette d’Or, a connu son dénouement cette nuit, d’après l’un des co-organisateurs encore en vie. Michel Becker, le peintre et co-organisateur, a annoncé la grande nouvelle sur le forum Discord du jeu à 8h26 ce jeudi matin.











La fin d’une chasse au trésor historique

« Nous vous confirmons que la contremarque de la Chouette d’Or a été déterrée cette nuit, simultanément avec un envoi de solution sur le système de vérification en ligne. Il est par conséquent inutile de vous déplacer pour aller creuser sur l’emplacement que vous supposez être celui de la cache. Comme annoncé précédemment, nous vérifions la validité de la solution proposée »

Bien que le nom du gagnant ne soit pas encore connu, l’annonce a eu un impact considérable sur la communauté des « chouetteurs », qui se sont précipités en masse sur le forum à l’annonce de cette découverte. Au-delà de l’identité du gagnant, tous attendent avec impatience la publication des solutions aux onze énigmes qui composent le jeu.

Un jeu relancé après des années d’attente

Enterrée il y a 30 ans par Max Valentin (Régis Hauser), dans la nuit du 23 au 24 avril 1993, la Chouette d’Or n’avait jamais été retrouvée car personne n’avait réussi à résoudre les 11 énigmes qui menait au trésor. Cette chasse au trésor a engendré de nombreuses controverses, y compris des procès, tout en captivant l’attention de générations de chercheurs pendant des décennie partout dans le monde. Régis Hauser, le principal organisateur, est décédé en avril 2009.



Après de longues procédures avec les héritiers de Hauser, Michel Becker a pu récupérer les solutions au début des années 2020. Cela a permis de relancer un jeu qui stagnait, en fournissant de nouveaux indices aux chercheurs, suscitant parfois le mécontentement de certains chouetteurs historiques qui reprochaient à Becker d’accélérer artificiellement la découverte du trésor.