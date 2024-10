« Pas de berceuse pour Marie » : votre téléfilm ce 3 octobre sur TF1 (histoire, interprètes)

Publicité





« Pas de berceuse pour Marie » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 3 octobre 2024 – Ce jeudi après-midi et comme chaque jour TF1, c’est un nouveau téléfilm inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « Pas de berceuse pour Marie ».





A suivre dès 14h20, juste après « Plus belle la vie », sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Pas de berceuse pour Marie » : l’histoire, le casting

Sarah et Kevin s’apprêtent à accueillir leur premier enfant, mais Sarah souhaite éviter l’hôpital pour son accouchement. Ils choisissent donc d’engager une sage-femme pour un accouchement à domicile. Dès leur première rencontre, Sarah fait confiance à Rose, la sage-femme. Cependant, au fil du temps, cette dernière commence à s’immiscer dans leur vie de couple…

Avec : Mouna Traore (Sarah), Michael Xavier (Kevin), Raven Dauda (Rose), Bukola Ayoka (Anne)



Notez qu’il sera suivi à 15h55 de la rediffusion « Le serment de Victoria ».

« Le serment de Victoria » : l’histoire et le casting

Victoria Brooks, une obstétricienne de renom, est victime de harcèlement par une personne mystérieuse apparemment liée à l’un de ses anciens patients.

Avec : Adeliyi Olunike (Victoria), Mary Antonini (Noelle), Samantha Brown (Claire)