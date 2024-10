Les 12 coups de midi du 30 octobre : Emilien prêt à passer un cap, qui se cache sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 30 octobre 2024, 399ème victoire d’Emilien – Emilien est aux portes du cap des 400 victoires ce mercredi midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Il a signé un Coup de Maître à 10.000 aujourd’hui et a pu de nouveau tenter sa chance face à l’étoile mystérieuse.











Les 12 coups de midi du 30 octobre, un tableau sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte totaliser 1.651.651 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, on a toujours deux indices : l’île de Sercq en photo de fond, et un tableau noir avec des opérations mathématiques. Emilien a proposé aujourd’hui le nom de Ed Sheeran en pensant que la photo de fond représentait l’Irlande. C’est râté !

Qui se cache derrière cette étoile ? Ce pourrait être Nicole Kidman, qui a tourné le film « Les autres » dans les Îles Anglo-Normandes et dont les deux parents étaient professeurs.

Noms déjà proposés pour cette étoile : Gérald de Palmas, Manu Payet, Ed Sheeran



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 30 octobre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+