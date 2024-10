Demain Nous Appartient du 30 octobre : Lilou témoigne (résumé + vidéo épisode 1803 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 30 octobre 2024, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1803 de DNA – Lilou a elle aussi été agressée dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Demain nous appartient ». La jeune femme a réussi à le faire fuir en criant, mais elle est encore sous le choc et livre son témoignage à la police.





Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur TF1+.







Demain nous appartient du 30 octobre 2024 – résumé de l’épisode 1803

L’agresseur sexuel de Sète a de nouveau frappé, et cette fois, sa victime est Lilou Clavel. Profondément marquée, l’adolescente témoigne avec émotion de l’horreur vécue lors de son audition au poste de police. Sara et le capitaine Feray mènent l’interrogatoire avec bienveillance, cherchant à savoir si quelqu’un de son entourage aurait pu être impliqué. D’abord troublée et incertaine, Lilou finit par évoquer un nom : Gaël Morin, un garçon insistant avec qui elle s’était disputée récemment alors qu’elle travaillait à la Paillote. Lorsqu’elle relève ses cheveux, aucune mèche ne semble coupée. Pourtant, pour les enquêteurs, cela ne fait aucun doute : Lilou a été agressée par le même individu que Rachel. L’agresseur, n’ayant pas mené son acte à terme, pourrait bien tenter de recommencer pour apaiser sa frustration. Le temps est compté.

Pendant ce temps là, les policiers découvrent des indices qui remettent en question le témoignage d’une victime. De son côté, Valentine interroge Charlie pour en savoir plus sur Nathan, tandis que Victoire découvre un nouvel aspect de la personnalité de Simon…



VIDÉO Demain nous appartient du 30 octobre – extrait de l’épisode

Pour découvrir les premières images cet épisode, rendez-vous directement sur TF1+ en cliquant ici.

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h10 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de TF1+.