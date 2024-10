Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2024, le sommaire – Ce mardi après-midi et comme chaque jour sur France 2, Faustine Bollaert vous propose deux nouveaux numéros du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Aujourd’hui, il s’agit de rediffusions.





Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2024 à 13h55 « Frères et sœurs, ils ont été séparés dans l’enfance » (rediffusion)

Les invités du jour ont été séparés de leurs frères et sœurs dans leur enfance à cause d’un drame familial. Aujourd’hui, ils tentent de reconstruire les liens fraternels dont ils ont été privés.

Faustine Bollaert et ses experts accueillent sur le plateau :

– Patrick, qui a dû se séparer de ses trois frères à l’âge de 8 ans pour les protéger d’un environnement de violence et de difficultés sociales. Depuis ses 25 ans, il cherche à recoller les morceaux de leur histoire commune.

– Ashraf, placé en pouponnière avec ses deux sœurs jumelles et sa sœur aînée pour échapper à des parents violents, alors qu’il avait 2 ans et demi. Les enfants ont été ensuite dispersés en familles d’accueil, et il n’a pas encore réussi à retrouver ses liens fraternels. Il espère que son témoignage permettra à ses sœurs de renouer contact.

– Manon, qui, après la séparation de ses parents, a vécu avec sa mère dès l’âge de 2 ans. Son père ayant refait sa vie, elle a accueilli deux demi-frères. Mais après avoir perdu le lien avec son père, elle a aussi été coupée de ses demi-frères, malgré son désir de maintenir ces relations.



Publicité





Et à 15h05, « Leurs enfants sont tous homosexuels » (rediffusion)

Extrait vidéo de Ça commence aujourd’hui du 30 octobre 2024

vidéo à venir

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Retrouvez Faustine et ces invités ce mercredi après-midi dans « Ça commence aujourd’hui » dès 13h55 sur France 2.