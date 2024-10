Star Academy : qui a été éliminé lors du 3ème prime ? (résumé + replay du 26 octobre 2024)

Publicité





Star Academy, résumé du prime 3 du samedi 26 octobre 2024 – C’est parti pour le troisième prime de la saison 2024 de la Star Academy, présenté par Nikos Aliagas. Les 14 académiciens interprètent pour leur hymne, « Recommence moi ». Et Nikos a une surprise pour les élèves : un message de Céline Dion !





Place à un premier duo ce soir : Kendji Girac chante « Évidement » avec Julie. Kendji la félicite et Nikos annonce qu’il fera partie des professeurs exceptionnels qui viendront au château !







Publicité





Emma et Ulysse interprètent « We will rock you », rejoint par Charles et Thomas sur « Les yeux d’Emilie ». Maureen, Emma et Maïa reprennent « Free from desire ». Malika a adoré, elle salue les progrès.

Emma lit un texte pour Masséo, ils sont très émus.



Publicité





Place à Ebony, qui chante « Voilà » avec Barbara Pravi. Et on enchaine avec la battle du top 3 : Marine, Franck et Maureen s’affrontent sur « Mon amour » de Slimane. A la clé, une immunité ! Et dans un message, Slimane annonce que le gagnant chantera avec lui sur scène à Bordeaux dimanche soir ! Votes des profs : Hugues vote Maureen, Sofia vote Marine, Michaël vote Marine, Malika vote Maureen, et Marlène vote Maureen. C’est donc Maureen qui remporte l’immunité et le privilège de rejoindre Slimane sur scène.

Medley des élèves

David Hallyday chante « Sang pour sang » avec Charles. Marlène le félicite et le père de Charles chante un morceau avec son fils et David Hallyday.

Charles prononce ensuite un petit discours pour Noah.

Ebony, Julie, Marguerite et Marine interprètent « This is me » avec tout les choristes.

Place ensuite au défi danse pour Emma et Marguerite sur « Disturbia » de Rihanna. Malika est très contente, elle annonce que le défi est relevé !

On continue avec un tableau gospel pour Franck. Et grosse surprise, sa mère est venue du Congo pour le rejoindre sur scène. Franck est très ému, il pleure. Marine et Julie les rejoignent pour la fin du medley. Sofia les félicite.

Place au texte de Thomas à Paul. Et Héléna Bailly est de retour à la Star Academy pour chanter « Summer body » avec Marine.

La promo reprend « L’envie d’aimer » de Daniel Levi.

Place aux chansons des nommés : Paul « Jailhouse Rock » chante d’Elvis Presley, Masséo « Parce qu’on vient de loin » de Corneille, et Noah : « Chanter » de Florent Pagny.

Après le Star Ac Mix, place à Franck et Ulysse sur « Un homme » avec Jérémy Frérot.

Masséo sauvé par le public, Paul éliminé de la Star Academy 2024

23h49 : c’est l’heure du verdict. Masséo est sauvé par le public ! Les académiciens doivent voter entre Noah et Paul. Emma vote pour Noah, Franck vote Noah, Maureen vote Noah, Charles vote Noah, Mariane vote Noah, Marguerite vote Paul, Julie vote Noah. Noah est donc sauvé, Paul est éliminé !

Star Academy 2024, le replay du premier prime du 26 octobre

Rendez-vous demain à 16h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.