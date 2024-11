13h15 le dimanche du 17 novembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





« 13h15 le dimanche » du 17 novembre 2024 : le sommaire

Cette série en quatre épisodes de « 13h15 le dimanche » explore en profondeur l’une des affaires criminelles les plus troublantes de France : l’assassinat du petit Grégory Villemin, une énigme qui hante le pays depuis près de quarante ans. Le drame remonte au 16 octobre 1984, lorsque le corps du garçonnet, âgé de 4 ans, est retrouvé pieds et poings liés dans les eaux glacées de la Vologne, à Docelles, une commune des Vosges située à six kilomètres du domicile familial à Lépanges-sur-Vologne. Quelques heures plus tôt, il jouait encore sur un tas de sable devant la maison familiale, sous la surveillance de sa mère.

Rapidement, l’affaire prend une tournure spectaculaire. Dès le lendemain du drame, les parents, Christine et Jean-Marie Villemin, reçoivent une lettre anonyme empreinte de haine : « J’espère que tu mourras de chagrin, le chef. Ce n’est pas ton argent qui pourra te rendre ton fils. Voilà ma vengeance pauvre con ! ». Cette missive marque le début d’une saga judiciaire sans fin, révélant de nombreux dysfonctionnements au sein des institutions françaises, qu’il s’agisse de la justice, de la police, de la gendarmerie ou des médias. L’affaire Grégory devient un véritable séisme national, ébranlant la confiance du pays en ses repères.



La question obsédante du corbeau…

Pourquoi une telle haine envers le père de l’enfant ? Qui est l’auteur de cette lettre macabre revendiquant le meurtre ? Que révèlent ces conflits familiaux exacerbés au cœur des Vosges des années 1980 ? La voix du corbeau, une voix haineuse et mystérieuse, continue de résonner à travers les appels anonymes, faits d’insultes et de menaces.

Les enquêteurs, face à cette lettre de revendication, s’interrogent : il est rare qu’un « corbeau » passe réellement à l’acte criminel. Rapidement, les soupçons se tournent vers les membres de la famille Villemin, qui affichent pourtant une unité apparente lors des obsèques du petit Grégory, un jour empreint de douleur et de mystère, gravé à jamais dans la mémoire collective.