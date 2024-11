Le Meilleur Pâtissier du 7 novembre : l’épisode 5 ce soir sur M6, qui sera éliminé ?

Publicité





Le Meilleur Pâtissier du 7 novembre 2024 – Ce jeudi soir à la télé, M6 poursuit la diffusion de la saison 13 inédite de son concours culinaire « Le Meilleur Pâtissier ». Pour la 5e semaine du concours, préparez-vous à vous régaler tout en frissonnant de terreur !





A voir dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo puis replay sur M6+.







Le Meilleur Pâtissier du 7 novembre 2024, présentation de l’épisode 5 « Scream à la crème »

L’épreuve créative : terrifiant et gourmand

Les pâtissiers devront créer des bustes effrayants en gâteau, représentant vampires, clowns démoniaques, fantômes et autres monstres cauchemardesques !

L’épreuve technique : le gâteau ensanglanté, avec Chiara Serpaggi

Les candidats devront reproduire un gâteau iconique sur les réseaux sociaux : le célèbre *gâteau ensanglanté* du clip de Taylor Swift ! Le défi ? Réaliser un cœur minimaliste d’où s’écoulera un coulis de fruits rouges, imitant le sang. La cheffe pâtissière et influenceuse Chiara Serpaggi leur dévoilera ses astuces pour réussir ce dessert spectaculaire.



L’épreuve surprise : réinventer un classique en version totalement noire

Les pâtissiers devront revisiter un grand classique de la pâtisserie – Paris-Brest, Tarte Tatin, Baba ou Charlotte – en version entièrement noire, rappelant les ténèbres. Le dessert le plus sombre et le plus appétissant remportera le Cupcake d’or, offrant l’immunité au vainqueur !

Le Meilleur Pâtissier saison 13, rappel de la présentation de la saison

Cette année, dans « Le Meilleur Pâtissier », l’actrice Laëtitia Milot rejoint le chef Cyril Lignac et Mercotte pour une nouvelle saison encore plus gourmande. Nos 14 pâtissiers amateurs, venus de France et de Belgique, devront faire preuve de technique et de créativité pour séduire le jury et impressionner les plus grands noms de la pâtisserie française. Au programme : une saison riche en rebondissements, des épreuves revisitées et des nouveautés mémorables. À la clé, le très convoité trophée du « Meilleur Pâtissier » !

Le Meilleur Pâtissier du 7 novembre, extrait vidéo

Voici un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir sur M6 !