Le Meilleur Pâtissier : qui a été éliminé le 7 novembre ? Qui a le tablier bleu ? (résumé + replay épisode 5)

Publicité





Le Meilleur Pâtissier le pâtissier éliminé du 7 novembre 2024 – Quel pâtissier amateur a été éliminé ce soir à l’issue de l’épisode 5 de la saison 13 de l’émission « Le Meilleur Pâtissier » ? Cyril Lignac et Mercotte ont fait leur choix !





Et à l’issue de cet épisode spécial Halloween, c’est finalement Oussama qui a été éliminé.







Publicité





Sur l’épreuve créative, les pâtissiers devaient créér des bustes effrayants en gâteau, représentant vampires, clowns démoniaques, fantômes et autres monstres cauchemardesques ! José, Benjamin et Jennifer ont particulièrement bien réussi tandis que Oussama, Timothée et Tsiory ont fini en flops.

Sur l’épreuve technique, ils devaient reproduire un gâteau iconique sur les réseaux sociaux : le célèbre gâteau ensanglanté en coeur du clip de Taylor Swift ! C’est Lauren qui a fini dernière et José a remporté l’épreuve.



Publicité





Et enfin sur l’épreuve surprise, Cyril et Mercotte demandaient aux pâtissiers de revisiter un grand classique de la pâtisserie – Paris-Brest, Tarte Tatin, Baba ou Charlotte – en version entièrement noire. Et c’est Christelle qui a remporté le cupcake d’or et s’est qualifiée pour la semaine prochaine !

Le Meilleur Pâtissier du 7 novembre 2024 : José tablier bleu, Oussama éliminé

Cyril et Mercotte ont désigné le tablier bleu. Sans surprise, il est attribué à José ! Et pour le pâtissier éliminé, ça s’est joué entre Oussama, Laurène et Tsiory… Et c’est finalement Oussama qui a été éliminé !

Rendez-vous le jeudi 14 novembre à 20h10 sur M6 pour suivre l’épisode 6. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, elle sera rapidement dispo en replay gratuit sur M6+.