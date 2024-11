Secrets d’histoire du 20 novembre : sommaire de l’inédit ce soir sur France 3

Publicité





Secrets d’histoire du 20 novembre 2024 – Stéphane Bern vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 3 pour un numéro inédit de « Secrets d’histoire ». Dans ce numéro, Stéphane Bern vous propose une émission exceptionnelle sur la véritable identité de Spartacus, le plus célèbre des gladiateurs de tous les temps.





Rendez-vous dès 21h10 sur France 3 ou en replay sur France.TV et ce durant 7 jours.







Secrets d’histoire du 20 novembre 2024, « Spartacus et la révolte des gladiateurs »

Il symbolise la rébellion, le courage et l’aspiration à la liberté, bien au-delà de son rôle d’instrument de divertissement brutal. Spartacus est devenu une légende, traversant plus de 2000 ans d’histoire pour s’imposer comme un mythe intemporel.

Mais qui était Spartacus ? Était-il vraiment ce gladiateur au regard farouche, marqué par des combats incessants ? Comment un esclave a-t-il pu rassembler une armée et défier Rome, ébranlant la plus puissante force militaire de son époque et déclenchant l’une des guerres civiles les plus marquantes de l’Histoire ?



Avec Stéphane Bern, revivez les moments clés de cette nuit où Spartacus a choisi de se révolter et de redéfinir son destin. Découvrez comment, aux côtés de sa femme, il a survécu aux terribles conditions imposées par la République romaine.

Plongez dans l’univers des gladiateurs, une société secrète dévoilée à travers les vestiges des villas et palais de l’Italie antique. Puis, partez en Bulgarie, sur les traces de ses origines, où les tombeaux des rois thraces témoignent de la richesse d’un peuple confronté à l’expansion romaine.

Bienvenue dans l’épopée de « Spartacus et la révolte des gladiateurs » !