Star Academy 2024 : le programme de la semaine 5 et du prime du 15 novembre

Star Academy du 15 novembre 2024, programme – Quel programme pour la cinquième semaine des élèves à la Star Academy 2024 ? Après un cinquième prime riche en émotion et l’élimination de Noah, ils ne sont plus que 11 élèves au château de Dammarie-les-Lys.











La semaine de la marraine

Et Michaël Goldman a déjà fait des révélations sur la semaine à venir et le prochain prime, qui aura lieu le vendredi 15 novembre. Cette semaine, c’est une semaine surprise qui attend les élèves au château ! Ils ne sont pour l’instant pas au courant que le prime aura lieu vendredi et que les évaluations seront donc lundi matin. On leur fait croire que le prime est prévu samedi et les évaluations mardi. Ils devraient l’apprendre que dimanche soir !

Ce samedi, les élèves ont une journée cool et vont avoir une masterclass avec Jarry. Le débrief aura lieu dimanche en compagnie de Julien Doré. Et le chanteur viendra donner un cours dans la semaine !

Pour le prime de vendredi, les élèves ne connaitront pas les artistes invités jusqu’au dernier moment. Ils vont préparer des duos surprises, qu’ils pourront partager avec un artiste, un proche, ou encore l’un des professeurs.



Le planning de la semaine

L’emploi du temps de cette cinquième semaine a été affiché au château. Attention, c’est le planning de la supercherie, les évaluations et le prime sont mal placés.

Le piège est en place, prime annoncé samedi aux élèves donc évals mardi.

ça va être drôle lundi matin !#StarAcademy #StarAcademyLeLive #StarAcademyLive pic.twitter.com/jnFWhaNcEN — Réact StarAc (@staracreact) November 9, 2024

Rendez-vous cet après-midi à 17h15 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2024. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur TF1+.