Téléthon 2024 : lancement ce soir sur France Télévisions avec Mika en parrain ! (29 novembre)

Le Téléthon 2024, c’est parti ! En ce vendredi 29 novembre 2024, c’est le début de la 38ème édition du Téléthon sur les antennes de France Télévisions. 30 heures de direct pour aider la recherche sur les maladies rares et récolter un maximum de dons. Une 38ème édition parrainée par le chanteur Mika.





Une grande opération de solidarité qui débutera dès 18h40 sur France 2 puis se poursuivra en prime-time sur France 3.







Le marathon de l’espoir et de la solidarité revient pour sa 38e édition ! Cette année encore, le Téléthon a un objectif clair : unir nos forces pour lutter contre la maladie. Aux commandes de ce grand rendez-vous, Sophie Davant et Nagui promettent des festivités hautes en couleur et résolument pop. Aux côtés du parrain 2024, le talentueux Mika, ils remettront à zéro le célèbre compteur de la solidarité. Ce marathon sera rythmé par des témoignages de familles, des avancées scientifiques, et l’engagement sans faille de milliers de bénévoles.

Dans l’incontournable guinguette du Téléthon, l’ambiance sera à la fête : artistes, familles, bénévoles et partenaires danseront au son de rythmes endiablés, tandis que les foodtrucks raviront les gourmands. Partout en France, la mobilisation battra son plein grâce à quatre villes ambassadrices : Avesnes-sur-Helpe, Bonifacio, Firminy et Quimper.



De son côté, Laura Tenoudji animera la Grande Tombola solidaire, où chaque ticket à 10 euros offrira la chance de remporter des expériences uniques offertes par des artistes, chanteurs et sportifs. Et, pour encore plus de suspense, certains heureux gagnants seront tirés au sort en direct.

De 21h10 à 00h35 Tous en scène pour le Téléthon – En direct sur France 3

Ce soir, le Téléthon invite les téléspectateurs à entrer dans la danse ! Aux côtés du parrain Mika, le plateau se transformera en une scène éclatante aux couleurs de Broadway pour convier le public à un grand bal populaire.

Sophie Davant et Cyril Féraud orchestreront une soirée mêlant émotion et spectacle. Tout au long de l’émission, ils mettront en lumière les avancées des chercheurs, les témoignages des familles, et l’importance de continuer à se mobiliser pour offrir un avenir aux malades en attente de traitement.

Des reportages signés Émilie Tran Nguyen, Julian Bugier et Stéphanie Perez dévoileront des moments de vie poignants. Ces journalistes viendront également partager leurs rencontres et impressions en direct sur le plateau.

Sur scène, le spectacle sera au rendez-vous : numéros d’exception des comédies musicales, performances acrobatiques du Cirque Phénix, tours époustouflants de Gus l’illusionniste, et un medley décalé du fameux spectacle des Franglaises. Pendant ce temps, Laura Tenoudji animera la Galerie en dévoilant les gagnants de la Grande Tombola.

En duplex, les villes d’Avesnes-sur-Helpe, Bonifacio, Firminy et Quimper s’affronteront dans un jeu XXL mêlant défis insolites et épreuves entre tradition et modernité. Sous les lampions de la Guinguette, un bal populaire enflammera la soirée dans une ambiance festive, reflet de l’incroyable élan de solidarité des Français pour le Téléthon.

Vous pouvez déjà commencer à faire un don en appelant le 36.37 et/ou sur Telethon.fr.