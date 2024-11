La grande fête du Téléthon 2024, c’est ce soir sur France 2 : les invités (30 novembre)

Publicité





« La grande fête du Téléthon 2024 » c’est ce soir, samedi 30 novembre 2024, sur France 2. Ce soir, Sophie Davant et Nagui ne lâchent rien. Avec Mika, parrain de cette édition, ils vous attendent pour partager « La Grande Fête du Téléthon ». Au cours de ce marathon unique en son genre, vous vivrez des rencontres exceptionnelles et des moments forts.





A suivre dès 21h10 sur la chaîne mais aussi sur France.TV.







Publicité





« La grande fête du Téléthon 2024 », le programme

Sophie Davant, Nagui et Mika seront les bâtisseurs de rêves et d’espoir pour ceux qui attendent encore un traitement. Lors de cette dernière ligne droite du Téléthon, des moments riches en émotion et des rencontres inspirantes seront au rendez-vous.

Grâce à la générosité des Français, la recherche progresse, permettant l’émergence de nouveaux traitements. Les héros de l’ombre, chercheurs et bénévoles, seront mis à l’honneur aux côtés des malades pour qui le Téléthon a déjà changé la vie. Mais pour d’autres, chaque instant compte, et l’élan de solidarité ne doit pas faiblir.



Publicité





Parmi ces histoires poignantes, celle de Félicie, 14 ans, l’une des pétillantes ambassadrices de cette édition. Mika est allé à sa rencontre pour lui redonner sourire et espoir. Antoine Dupont, légende du rugby, et Hélios Latchoumanaya, médaillé paralympique en judo, seront également présents pour apporter leur soutien aux malades et à leurs familles. Philippe Caverivière, humoriste, a lui aussi répondu présent en passant un moment avec Sacha, 8 ans, un autre jeune ambassadeur.

La soirée promet d’être festive et musicale, avec des centaines de choristes bénévoles et de nombreux artistes réunis pour un karaoké géant et solidaire. Au cœur de la Guinguette, les plus courageux s’illustreront dans des activités sportives insolites, avant de se régaler grâce aux food trucks.

Laura Tenoudji animera la Grande Tombola du Téléthon, offrant aux participants la chance de remporter des lots et des expériences d’exception, tirés au sort en direct.

Une soirée unique, placée sous le signe de la solidarité et de l’espoir, pour contribuer à cette grande cause qu’est le Téléthon.

Et durant ces 30h de direct du Téléthon 2024, n’oubliez pas de faire un don au 36.37 et/ou sur Telethon.fr.