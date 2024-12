Publicité





20h30 le samedi du 14 décembre 2024 : le sommaire de l’émission de Laurent Delahousse – C’est un numéro inédit de « 20h30 le samedi » qui vous attend ce soir sur France 2 avec Laurent Delahousse et ce numéro intitulé « Destin trois étoiles ».





Rendez-vous dès 20h30 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





« 20h30 le samedi » du 14 décembre 2024 : « Le cinéma avec un petit truc en plus »

L’émission « 20h30 le samedi » retrace aujourd’hui le parcours exceptionnel d’Anne-Sophie Pic, figure emblématique de la gastronomie française. Triple étoilée au Guide Michelin et à la tête de restaurants renommés à travers le monde, elle incarne l’excellence culinaire.

Petite, Anne-Sophie grandit dans un univers où la cuisine est omniprésente. Depuis sa chambre, elle perçoit le rythme effréné du restaurant familial, qui accapare aussi l’attention de ses parents. Marquée par cette ambiance, son rêve d’enfant est de s’en éloigner. Pourtant, le destin en décidera autrement : elle deviendra l’une des plus grandes cheffes du monde.



Publicité





La gastronomie comme héritage

Fondée en 1929 par ses arrière-grands-parents, l’auberge familiale à Valence évolue en un établissement gastronomique d’exception, la Maison Pic. Son père, Jacques, redonnera à la maison ses trois étoiles perdues après la guerre. Anne-Sophie, quant à elle, n’était pas destinée à reprendre le flambeau. Mais portée par les aléas de la vie, elle s’imposera avec ténacité dans un univers longtemps dominé par les hommes.

Guidée par son palais et son odorat hors pair, toujours en quête de perfection, Anne-Sophie Pic a su transformer ses souvenirs d’enfance et son héritage en une aventure culinaire unique. Elle incarne aujourd’hui l’alliance entre tradition et innovation, sublimant son destin à travers son art.

Retrouvez aussi « 20h30 le samedi » en replay et en streaming vidéo sur France.TV