Miss France 2025 : quelles sont les favorites ? (PHOTOS)

Miss France 2025 les favorites – C’est ce samedi 14 décembre qu’aura lieu la cérémonie d’élection de Miss France 2025, en direct du Futuroscope. Mais quelles sont les miss favorites qui ont le plus de chances de l’emporter ?





Pas facile de faire un pronostic mais quelques noms reviennent souvent. On fait le point avec vous avec notre top 3.







Sachez que les 30 miss candidates ont passé un entretien et le fameux test de culture générale. La cérémonie n’a même pas commencé que le top 15 est déjà décidé ! Mais bien sûr vous le découvrirez samedi soir en direct sur TF1.

Les 3 miss favorites pour Miss France 2025

Miss Nord-Pas-De-Calais : Sabah Aïb, 18 ans, est la plus suivie des 30 candidates sur les réseaux sociaux (54k sur Instagram). Cette étudiante en deuxième année de droit à Lille, porte haut les couleurs du Nord-Pas-de-Calais pour Miss France 2025. Née à Besançon et ayant grandi à Valenciennes, elle allie brillamment ses études juridiques à sa passion de toujours pour le mannequinat. Soutenue par ses proches, elle a décroché avec fierté la couronne de Miss Nord-Pas-de-Calais, symbole de son ambition et de son détermination.



Miss Guadeloupe : Moïra André, 28 ans, est la favorite de l’intelligence artificielle ! Originaire de Pointe-à-Pitre, est titulaire d’un Master en e-commerce et exerce comme conseillère numérique au Département de la Guadeloupe. Passionnée de danse, qu’elle a pratiquée pendant près de 15 ans, elle s’intéresse également à la peinture. Le départ de son grand frère pour une carrière professionnelle en basketball a été un moment difficile, mais cela lui a appris à se dépasser pour réaliser ses propres rêves. Soutenue par ses proches, Moïra s’est lancée avec succès dans l’aventure Miss Guadeloupe. Elle aspire désormais à devenir une ambassadrice de la culture et de la diversité française.

Miss Picardie : Marina Przadka, 26 ans, est la Miss avec la meilleure notre au test de culture générale avec 15/20 de moyenne ! Elle est diplômée d’un BTS Commerce International et a poursuivi sa formation à l’ESSEC en intégrant le programme BBA. Originaire de Senlis, elle réside aujourd’hui à Villers-Saint-Paul. Après avoir achevé ses études, elle a décidé de se consacrer pleinement à ses ambitions. L’un des moments les plus marquants de sa vie reste une incroyable surprise faite à sa sœur : avec sa mère, elles l’ont retrouvée à Sydney, devant l’Opéra, après une année passée en Australie. Encouragée par ses proches, Marina a choisi de participer à l’élection régionale, fière de représenter ses racines picardes.

VIDÉO les portraits des 30 candidates à Miss France 2025

Qui prendra la relève de Miss France 2024, Ève Gilles ? Cette année, 30 Miss régionales sont en lice pour décrocher le prestigieux titre de Miss France 2025. Découvrez leurs visages dans une sélection qui met en lumière leur élégance et leur charme. Une belle occasion de vous faire une première idée sur celle qui succédera à Ève Gilles, Miss France 2024, et portera haut les couleurs de la France lors des plus grands concours de beauté internationaux. Les paris sont lancés : quelle candidate, selon vous, mérite de remporter la couronne de Miss France 2025 ?

Retrouvez les présentations des 30 candidates en vidéo sur TF1+