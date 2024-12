Arnaques du 10 décembre : sujets et reportages du magazine de Julien Courbet ce soir sur M6

Publicité





Arnaques du 10 décembre 2024 – Ce lundi soir sur M6 Julien Courbet vous propose un numéro de son magazine « Arnaques ! ». Julien Courbet et ses équipes ont mené l’enquête pour déjouer les techniques et les pièges tendus par les escrocs. Quel est le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout !





A suivre dès 21h10 sur M6, ou via la fonction direct et en replay gratuit sur 6play







Publicité





Arnaques du 10 décembre 2024 : sujets et reportages de ce soir

Construction de maison, rénovation et piscine : les équipes d’« Arnaques ! » ont enquêté sur trois artisans peu scrupuleux.

Entrepreneur, influenceur, candidat TV : il les a ruinés

Dans le Nord, Mathieu et Cécile ont vu leur maison de famille, témoin de plusieurs guerres, détruite par Monsieur D, un imposteur se faisant passer pour un professionnel du bâtiment. La reconstruction pourrait leur coûter jusqu’à 1 million d’euros. Les journalistes d’« Arnaques ! » ont retracé son parcours et découvert qu’il s’est désormais reconverti en faux nutritionniste.



Publicité





Un pisciniste insaisissable

Dans le Gard, un pisciniste a escroqué au moins quinze victimes en simulant de fausses pannes, causant des milliers d’euros de préjudices. Grâce à une caméra cachée, les journalistes révèlent un stratagème bien rodé.

Un ancien banquier fait plus de 15 victimes

En Bretagne, un ancien banquier ayant repris une entreprise de rénovation a laissé derrière lui un véritable désastre : travaux bâclés, sous-traitants non payés, acomptes détournés. Certaines victimes se sont retrouvées contraintes de vivre dans leurs caravanes.

« Arnaques » avec Julien Courbet c’est ce soir, mercredi 9 octobre dès 21h10 sur M6 et 6PLAY.