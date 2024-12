Ça commence aujourd’hui du 18 décembre 2024 : sommaire et extrait vidéo

Publicité





Le 16 décembre 2022, Aude et Jason se préparaient à fêter leur plus beau Noël avec leur fils de 4 mois. Mais ce jour-là, Jason va s'endormir au volant et décédé dans un accident…

Aude lui rend hommage, demain dans #CCA. pic.twitter.com/H3BdncJ3hP

— Ça commence aujourd’hui (@CaCommenceAuj) December 17, 2024