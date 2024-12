Ici tout commence du 24 décembre : l’annonce choc de Zoé (résumé + vidéo épisode 1074 en avance)

Publicité





Ici tout commence du 24 décembre 2024, résumé et vidéo extrait épisode 1074 – Les choses ont mal tournées entre Zoé et Lionel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, ils se sont sabotés mutuellement et leurs deux brigades ont perdu le repas de Noël ! Ce soir, Zoé fait une annonce choc à son frère.





Un épisode inédit à découvrir dès 18h30 sur TF1







Ici tout commence du 24 décembre 2024 – résumé de l’épisode 1074

En sabotant mutuellement leurs menus de Noël, les brigades de Lionel et Zoé ont toutes deux échoué. Lionel, l’aîné des Lanneau, reste profondément contrarié envers sa sœur, tandis que Zoé, également furieuse, déclare préférer passer Noël de son côté, avec Gary. Par orgueil, Lionel ne fait rien pour la retenir, laissant Solal, impuissant, assister à la désunion de la petite famille.

Mais de son côté, Solal réserve bien des surprises ! Et Coline fait une rencontre intrigante tandis que Malik se consacre à des actes de générosité.



Ici tout commence du 24 décembre 2024 – extrait vidéo

