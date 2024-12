Ici Tout Commence spoiler : grosse désillusion pour Zoé et Gary... (vidéo épisode du 26 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Zoé et Gary, amis depuis l’enfance, sont désormais en couple dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». Et dans quelques jours, ils vont passer à l’étape supérieure et on peut dire que ça ne va pas du tout se passer comme prévu !











Gary et Zoé ont finalement franchi le cap. Pourtant, au petit matin, une tension palpable règne entre eux. Ni l’un ni l’autre n’ose exprimer ses pensées, et leur gêne est évidente. Il semble que partager une intimité avec son ami(e) d’enfance soit plus complexe qu’ils ne l’avaient imaginé… Si Zoé reste positive, Gary semble vraiment mal mais n’ose pas dire ce qu’il a sur le coeur.

L’alchimie parviendra-t-elle à naître entre Gary et Zoé ? Pour l’instant c’est la désillusion.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1076 du 26 décembre 2024, Zoé et Gary incompatibles ?

