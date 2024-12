Les 12 coups de midi du 29 décembre : toujours pas d’élimination d’Emilien, qui est sur l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 29 décembre 2024, 458eme victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien ce dimanche midi dans le jeu quotidien de Jean-Luc Reichmann sur TF1 « Les 12 coups de midi ». Le Maître de Midi n’a pas brillé en se faisant deux erreurs lors du Coup de Maître aujourd’hui, il a remporté 300 euros à partager avec un téléspectateur.











Les 12 coups de midi du 29 décembre, un perroquet sur l’étoile mystérieuse

Emilien voit donc sa cagnotte atteindre le total de 1.854.004 euros de gains et cadeaux. Sur l’étoile mystérieuse, rien de plus. On a toujours 5 indices : un stade, un ballon de foot, un cycliste, une vache et un perroquet.

Qui peut bien se cacher sur cette étoile ? Chez Stars-Actu, on pense à Jamel Debouzze. Il est passionné de foot, la vache pour le film « La vache », ou encore le perroquet pour le film « Sur la piste du marsupilami ».

Noms déjà proposés pour cette étoile : Isabelle Carré, Denis Brogniart, Isabelle Ithurburu



Les 12 coups de midi, vidéo replay du 29 décembre

Et si vous n'avez pas pu voir l'émission de ce dimanche midi, retrouvez la en replay directement sur TF1+