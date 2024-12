Star Academy du 13 décembre : le 10ème prime ce soir sur TF1, qui sera éliminé ? (liste chansons)

Publicité





Star Academy du 7 décembre 2024, le prime 9 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le neuvième prime en direct de la Star Academy 2024. Une soirée à l’issue de laquelle un académicien sera éliminé et quittera définitivement l’aventure.





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur TF1+.







Publicité





Star Academy du 13 décembre 2024, le programme du prime 9

Ce soir, c’est le dixième prime de la Star Academy. Un prime spécial semaine des professeurs ! Ils seront épaulés par Gims, Kendji Girac, et Claudio Capeo.

Les nominés – Marine, Maïa, Marguerite et Ulysse – défendront leur place sur des duos. Le public vote depuis mardi soir pour sauver l’un d’entre eux ! On connaitra le verdict en fin de soirée.



Publicité





La liste des chansons du prime

En duos avec les artistes :

– Marine et Marguerite avec Khatia Buniatichvili sur « Le prélude de Bach » de Maurane

– Ulysse et Maïa avec Kendji Girac (Ulysse sur « Andalouse » et Maïa sur « Si seulement »)

– Ebony, Franck et Charles feront un medley avec Gims

– Charles et Claudio Capeo « Si j’avais su ».

Les chansons du top 3

– Charles « Caruso » de Florent Pagny

– Franck « Ne me quitte pas » de Jacques Brel

– Ebony, tableau sur « Don’t Leave Me This Way » de The Communards

– la battle sur « Hello » d’Adele

Collégiales

– l’hymne « Recommence moi »

Les nominés chanteront en duos pour défendre leur place et convaincre le public :

– Ulysse et Marguerite « A ma place » d’Axel Bauer

– Marine et Maïa chanteront « Eternal Flame » de The Bangles

Ils chanteront aussi ensemble en mode battle « Mourir sur scène »

VIDÉO Star Academy du 13 décembre, la bande-annonce

vidéo à venir

Sondage Star Academy nominations semaine 9