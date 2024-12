Un Si Grand Soleil du 27 décembre : une rupture, Maéva a tout compris (résumé épisode 1543 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 27 décembre 2024, spoiler résumé de l'épisode 1543 en avance





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Léonore confronte Marc : elle sait tout pour lui et Marie-Sophie ! Marc lui demande comment elle a su, Léonore lui dit que c’est son mari qui a eu la délicatesse de la mettre au courant. Marc dit qu’il est désolé… Léonore est déçue et regrette d’avoir cru en sa sincérité. Il ne sait pas quoi lui dire. Elle lui répond qu’il la dégoûte.

Muriel vient parler à Boris, elle est contente que sa mère ait été blanchie. Boris n’y croit pas, elle est toujours du côté d’Elisabeth. Muriel ne cautionne pas, elle dit à Boris qu’elle tient à lui et elle ne voudrait pas que ça gâche tout.



Tom est avec Emma, sa soeur. Il n’a aucune nouvelle de Maéva et c’est le jour de l’avortement. Tom lui dit qu’elle ne veut pas qu’il vienne, Emma lui conseille d’y aller quand même. Tom a peur qu’elle lui en veuille encore plus…

A l’hôpital, Carine est avec Maéva. Elle lui confie que Tom lui manque. Elle l’aime et elle aurait aimé qu’il soit là. Carine propose de l’appeler, elle dit que c’est trop tard. Pendant ce temps là, Tom est à vélo, il décide de foncer à l’hôpital. Il la retrouve avant qu’elle parte au bloc ! Maéva se jette dans ses bras.

Catherine est au téléphone avec Elisabeth, qui fait mine de se réjouir pour elle. Catherine lui assure qu’elle n’arrivera pas à l’évincer. Elle lui demande de valider l’achat de son nouveau matériel, Elisabeth explique qu’elle doit attendre la fin de l’enquête et savoir combien il faudra rembourser à la sécu. Et elle va lancer un audit de Laumière Santé. Elle lui envoie Laurent Bertier, son comptable. Catherine n’en veut pas mais Elisabeth ne lui laisse pas le choix.

A l’hôpital, l’intervention de Maéva est terminée et s’est bien passée. Elle pourra partir dans quelques heures, Tom est à ses côtés. Il est désolé, Maéva comprend qu’il était perdu et Hélène en a profité. Elle ne lui en veut plus et elle trouve même mignon qu’il ait voulu fonder une famille avec elle. Tom a eu peur de la perdre. Tom dit à Maéva qu’elle est la plus belle chose qui lui soit arrivé dans la vie, elle lui dit que lui aussi.

Léonore parle à Carine de la tromperie de Marc. Carine lui dit qu’ils peuvent se laisser une seconde chance, Léonore dit que c’était déjà leur seconde chance. Elle doit se rendre à l’évidence, c’est fini avec Marc. Elle pleure.

Marc vient dire à Marie-Sophie que son mari a tout dit à Léonore. Elle est désolée. Marc lui dit qu’elle n’y est pour rien, ça faisait des mois que ça n’allait plus. Le directeur les interrompt, leur nouvel article est un succès, ils forment une belle équipe.

Catherine et Laurine lisent l’article annonçant qu’elle est blanchie. Laurine pense qu’Elisabeth ne s’arrêtera pas là, Catherine l’attend de pied ferme. Elle pense que Boris a ouvert les yeux et il reviendra vers elles pour éjecter Elisabeth.

Hélène appelle Tom, qui lui dit qu’il a failli perdre sa copine à cause d’elle. Il a compris qu’elle est anti-avortement et lui dit d’aller se faire voir.

Marie-Sophie s’en prend à Sohann, qui lui dit qu’il n’a fait que rapporter un fait. Et elle ne peut s’en prendre qu’à elle-même. Elle lui dit qu’il est un grand malade. Pendant ce temps là, Marc rentre. Léonore lui a laissé un mot, elle a pris ses affaires et ne veut plus le voir ! Il a la soirée pour tout dire à Louis.

Thaïs rejoint Maéva. Elle est fatiguée mais ça va, elle lui parle de sa réconciliation avec Tom. Maéva lui parle d’Hélène, elle pense que c’est bizarre que Tom soit tombé sur elle dans la rue pile à ce moment là… Elle pense que ce n’était pas un hasard. Elle dit à Thaïs qu’elle a tout organisé !

