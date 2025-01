Ici Tout Commence spoiler : Teyssier sanctionne Lionel ! (vidéo épisode du 15 janvier)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Emmanuel et Antoine vont sanctionner Lionel dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, alors que Lionel et Zoé ont cru bon de saboter le recrutement d’Antoine pour dénicher un remplaçant au poste de Laetitia, ils ont décidé de se venger… Lionel va devoir assurer son travail !











Lionel et Zoé Lanneau ont conçu un plan rusé pour effrayer les candidats au poste d’assistant de direction et ainsi préserver leur place à la loge. Toutefois, Teyssier et Myriel n’ont pas été trompés. Pour les punir, ils ont décidé de leur attribuer le poste, avec toutes les responsabilités qui l’accompagnent : commandes, gestion des plannings, facturation, préparation du café… Lionel n’aura sûrement pas le temps de s’ennuyer !

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1090 du 15 janvier 2025, Emmanuel et Antoine sanctionnent Lionel

Pour visionner cette vidéo, retrouvez là directement sur TF1+ en cliquant ici.



