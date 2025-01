C dans l’air du 13 janvier 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l'air du 13 janvier 2025, invités et sommaire





C dans l’air du 13 janvier 2025 : le sommaire

⬛ Impôt, retraites… Les choix de Bayrou

Le moment des décisions est arrivé. À la veille de son discours de politique générale devant l’Assemblée nationale, François Bayrou intensifie les négociations pour éviter une censure de la gauche tout en ménageant ses alliés des Républicains (LR), de plus en plus exigeants. Au centre des débats : la réforme des retraites. Celle-ci prévoit de repousser progressivement l’âge légal de départ de 62 à 64 ans, « à raison de trois mois par génération ». Depuis le 1er septembre 2023, les personnes nées entre septembre et décembre 1961 doivent désormais avoir 62 ans et trois mois pour percevoir leur pension, sauf exceptions. Les générations suivantes devront atteindre des âges minimums croissants, jusqu’à celles nées à partir de 1968, qui devront travailler jusqu’à 64 ans.



Le chef des socialistes, Olivier Faure, a réclamé la « suspension » de cette réforme adoptée en 2023 grâce au 49.3 du gouvernement Borne. De leur côté, les Républicains haussent le ton : Laurent Wauquiez a déclaré dans *Le Parisien* que suspendre cette réforme serait « irresponsable », tandis que Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, a affirmé sur France Inter qu’un tel recul contraindrait la droite à quitter le gouvernement. Gérard Larcher, président du Sénat, a lui aussi mis en garde le Premier ministre, rappelant que sur les questions régaliennes et budgétaires, la droite ne transigera pas. Il doit rencontrer François Bayrou cet après-midi à Matignon.

Quelles options s’offrent alors au Premier ministre ? Va-t-il suspendre, abroger ou amender la réforme des retraites ? Tandis que François Bayrou finalise son discours, les tractations continuent pour obtenir un accord évitant une motion de censure sur le budget. L’ancien ministre de l’Économie du gouvernement Barnier, Antoine Armand, nous éclaire sur ces discussions en coulisses qu’il connaît bien.

Parallèlement, la question budgétaire reste cruciale pour les collectivités locales, à qui l’État demande un effort de cinq milliards d’euros. Pour répondre à cette exigence, certaines optent pour la vente de leur patrimoine. Dans le Loiret, le couvent des Minimes, un monument historique du XVIIe siècle à Orléans, a été cédé après le déménagement des Archives départementales. Dans le Maine-et-Loire, une gendarmerie à Candé a trouvé preneur. La préfecture de Montpellier et plusieurs sous-préfectures ont également été mises en vente pour combler le déficit budgétaire du département de l’Hérault.

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C dans l’air » ce lundi 13 janvier 2025 à 17h40 sur France 5. Rediffusion à 23h55.