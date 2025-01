Jean-Marie Le Pen est mort à l’âge de 96 ans

Publicité





Ce mardi 7 janvier 2025, Jean-Marie Le Pen, figure controversée de la politique française, s’est éteint à l’âge de 96 ans. Fondateur du Front national, devenu le Rassemblement national, il a marqué des décennies de débats politiques en France par ses prises de position tranchées et souvent polémiques.





« Jean-Marie Le Pen, entouré des siens, a été rappelé à Dieu ce mardi à midi », a indiqué sa famille dans un communiqué alors qu’il était hospitalisé depuis plusieurs semaines.







Né le 20 juin 1928 à La Trinité-sur-Mer, en Bretagne, Jean-Marie Le Pen s’est fait connaître dans les années 1970 en tant que leader d’extrême droite. Il a conduit son parti à devenir une force politique majeure, notamment lors de l’élection présidentielle de 2002, où il avait créé la surprise en accédant au second tour face à Jacques Chirac.

Malgré son retrait de la vie politique active dans les années 2010 et son éviction du parti par sa propre fille, Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen est resté une personnalité marquante et controversée, symbole pour certains de la radicalité et pour d’autres de l’expression d’une partie des inquiétudes françaises.



Sa mort marque la fin d’une époque pour l’extrême droite française, même si son héritage politique continue d’influencer le paysage national.