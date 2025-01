Star Academy du 18 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du samedi 18 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de vendredi des académiciens.





Direction le studio pour répéter le prime. Franck et Ebony répètent leurs messages personnels avec Marine au piano. Marine et Franck répètent ensuite « C’est écrit » de Francis Cabrel.







Place ensuite aux répétitions du tableau de Franck et Ebony sur « Unholy » de Kim Petras et Sam Smith.

Marine rencontre ensuite les Cats on Trees pour leur duo. Et avant de repartir au château, Marine fait un câlin à Fanny et en profite pour lui coller un autocollant d’elle dans le dos.



Franck et Ebony répètent leur duo sur une chanson d’Adele. Ils sont clairement en difficultés sur ce titre.

Marine se retrouve seule au château et on lui a mis tous les ingrédients pour faire un risotto pour le retour de Franck et Ebony.

Ebony répète son solo sur « Ne me jugez pas » de Camille Lellouche.

Marine va ouvrir les boites aux lettres. Elle découvre des courriers de fans. Elle décide d’ouvrir le sien sans attendre les autres ! Marine est très émue en les lisant.

Franck et Ebony rentrent à leur tour. Ils se mettent eux aussi à lire les courriers. Et ils mangent ensuite le risotto de Marine, apparemment pas très réussi.

Ebony et Franck font ensuite leurs bagages. Et tout le monde va se coucher !

Star Academy, le replay de la quotidienne du 18 janvier

Rendez-vous ce soir à 21h10 pour le prime et demain à 16h15 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI.