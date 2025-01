Star Academy du 7 janvier 2025 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du mardi 7 janvier 2025 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy. Retour sur la journée de lundi des académiciens.





Marine se réveille de mauvaise humeur, avec la réunification certains ont parlé jusqu’à 3h du mat !







La journée commence avec le cours de danse de Malika. Elle doit apprendre à Marine et Charles la choré de leurs évaluations.

Ebony et Franck réfléchissent encore à leur audition du lendemain. Ebony décide de choisir « Tatoo » de Laureen. Et Marine est fatiguée, elle reproche aux autres de ne pas avoir respecté son sommeil.



Place au cours de chant de Sofia avec un invité : Amir ! Ils passent un bon moment, Amir les accompagne à la guitare.

Fanny et Lucie viennent annoncer les artistes du prime : Marine chantera avec Charlotte Cardin sur « Feel Good », Charles chantera avec Charlie Winston, Santa chantera un medley avec Charles et Marine, Camélia Jordana « Facile » avec Ebony et Franck.

Place ensuite à la galette des rois pour les élèves.

Marine et Charles passent pour leur évaluation sur « Je t’aime » de Lara Fabian. Ils enchainent avec la danse sur un thème donné par Hugues. Michaël annonce que ça va se jouer sur des détails mais il a été plus impressionné par Charles. Sofia l’a trouvé stressé, elle a adoré la presta de Marine. Hugues est emballé par la prestation de Marine. Marlène a eu la chair de poule par Charles. Et Malika a adoré la grâce de Marine.

Au moment du verdict, Michaël annonce que c’est Charles qui remporte l’évaluation. Il lui demande quel ancien élève il invite pour un duo : il choisit Noah.

