Star Academy : où et à quelle heure voir Franck de retour chez lui ce mercredi ?

Publicité





C’est la semaine de la deuxième demi-finale à la Star Academy 2024. Et après Ebony hier, Franck rentre chez lui aujourd’hui, dans les Hauts-de-Seine, le temps d’une journée.





Vous avez envie d’aller voir Franck et vous vous demandez où et à quelle heure ça se passe ? On vous dit tout !







Publicité





Franck sera aujourd’hui à la rencontre de ses fans à Bagneux ! Le rendez-vous est donné ce mercredi 15 janvier 2025 dès 16h15 Espace Marc Lanvin (22 rue Blaise Pascal).

Star Academy, demi-finale 2 : qui doit aller en finale ?

Qui doit aller en finale ?

Publicité



Ebony Franck Résultats Vote

A LIRE AUSSI : Star Academy 2024 : les artistes invités de la demi-finale du 18 janvier dévoilés !

Toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver TF1+.