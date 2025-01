« Tout le bleu du ciel », votre téléfilm inédit ce soir sur TF1 (27 janvier 2025)

Publicité





Tout le bleu du ciel au programme TV du lundi 27 janvier 2025 – C’est ce lundi soir que TF1 diffuse le téléfilm inédit « Tout le bleu du ciel » avec Camille Lou et Hugo Becker dans les rôles principaux. Il s’agit de l’adaptation du roman du même nom signé Mélissa Da Costa.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Tout le bleu du ciel » : présentation du téléfilm

Émile vient d’apprendre qu’il souffre d’un Alzheimer précoce et qu’il ne lui reste que quelques mois à vivre. Refusant l’hôpital, les regards compatissants de ses proches et la routine de sa vie, il décide de tout quitter. Il embarque alors dans un vieux camping-car en compagnie de Joanne, une jeune femme qui a répondu à sa petite annonce. Pour elle, c’est une chance inespérée d’échapper à une existence devenue insoutenable. Leur destination : les Pyrénées, choisies au gré du hasard. Ce voyage, empreint d’une beauté saisissante, bouleversera leurs certitudes et ravivera en eux des émotions qu’ils croyaient perdues à jamais.



Interprètes

Avec : Camille Lou (Joanne), Hugo Becker (Emile), Marie Denarnaud (Isabelle), Mélissa Da Costa (Gendarme cimetière), Jeannine Vissac (Myrtille), Karine Monneau (Anne), Nelly Lawson (Chloé), Frédéric Roudier (Médecin hôpital 1), Muriel Benazeraf (Employée Mairie Eus), Philippe Dusseau (Maire Eus)

Bande-annonce