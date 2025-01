Un dimanche à la campagne du 5 janvier 2025 : les invités de Frédéric Lopez (vidéo)

Publicité





Un dimanche à la campagne du 5 janvier 2025, les invités – Frédéric Lopez est de retour cet après-midi sur France 2 pour un nouveau numéro inédit de l’émission « Un dimanche à la campagne ». Qui reçoit-il aujourd’hui dans sa maison à la campagne ? On vous dit tout !





Rendez-vous à 16h sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Un dimanche à la campagne du 5 janvier 2025 : sommaire et invités

Pour ce premier dimanche de l’année, l’émission « Un dimanche à la campagne », animée par Frédéric Lopez, promet une rencontre haute en couleurs et en émotions. À travers confidences, rires et moments partagés, trois invités exceptionnels se dévoileront dans un cadre chaleureux et intimiste.

– Major Mouvement, alias Grégoire Gibault, kinésithérapeute et influenceur, apportera son énergie débordante et ses conseils pour prendre soin de son corps et de son esprit. Avec ses millions de followers, il a su rendre la santé accessible et ludique grâce à ses vidéos pédagogiques et pleines d’humour.



– Michel Fugain, figure emblématique de la chanson française, reviendra sur ses cinq décennies de carrière. Entre souvenirs, anecdotes et réflexions sur la vie, le créateur de La Compagnie partagera son amour inébranlable pour la musique et l’art de rassembler les générations.

– Enfin, Manon Apithy-Brunet, escrimeuse médaillée olympique et championne du monde de sabre, racontera son parcours vers l’excellence et les défis qu’elle a relevés pour atteindre les sommets. Elle incarnera avec brio la détermination et la passion qui animent les grands sportifs.

Ne manquez pas cet épisode inédit d’Un dimanche à la campagne ce 5 janvier 2025 sur France 2. Une parenthèse conviviale et inspirante pour bien commencer l’année !

Un dimanche à la campagne : extrait vidéo du 5 janvier 2025