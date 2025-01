Un Si Grand Soleil du 30 janvier : Flore replonge, Louis flashe sur Laurine (résumé épisode 1567 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 30 janvier 2025, spoiler résumé de l’épisode 1566 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 3 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du jeudi 30 janvier 2025.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Flore est avec Louis, qui marche un peu en forêt. Elodie ne va pas tarder, ils ne peuvent pas trainer. Il remercie Flore pour tout, elle le confronte : pourquoi il l’a abandonnée du jour au lendemain ? Il dit qu’il s’en veut mais qu’il n’avait pas le choix, il la fait pour eux. Rester avec eux, c’était les mettre en danger. Flore lui dit qu’ils l’auraient rejoint, mais Damien ne voulait pas les entrainer en cavale. Elle lui dit qu’il n’a pas vu grandir Tiago, il est incroyable. Damien lui dit que rester loin d’eux a été la décision la plus difficile de sa vie.

Louis s’est levé tôt, Marc est surpris. Il file travailler et ce soir il a sa soirée de promo, il va rentrer tard. Marc comptait venir, mais Louis n’en a pas envie… Marc dit qu’il plaisante, il ne comptait pas s’incruster.



Boris propose à Laurine d’aller courir ce soir mais elle a une soirée avec Yoann. Ça ne l’emballe pas et il s’attache, ça la saoule. Boris comprend que c’est la soirée de Louis Moore, sa mère travaille chez L Cosmétiques. Il lui demande de lui ramener un tee-shirt.

Alain dit à Damien que la blessure est propre, il le remercie. Alain s’inquiète pour Flore mais elle lui assure qu’il va partir. Plus tard, Damien explique à Ludo et Flore son plan pour fuir vers le Portugal. Ludo propose de lui faire le plein et de lui préparer des bidons d’essense.

Thaïs retrouve Louis à sa soirée, elle est bluffée. Louis fait ensuite la connaissance de Laurine, qui le prend pour un serveur et critique le cocktail et l’ambiance.

Flore appelle Tiago, qui s’inquiète et lui reproche de ne jamais rentrer. Elle prétexte être sur une nouvelle oeuvre mais il n’y croit pas… Pendant ce temps là, Elisabeth demande à Alain des nouvelles de Flore et son « invité surprise ». Elle lui dit de les laisser se débrouiller mais Alain dit faire son devoir de médecin. Il lui dit qu’il part demain. Alain lui dit qu’elle fait ça pour Flore et lui rappelle ce qu’elle a fait pour protéger son fils…

Yoann arrive et présente Laurine à Louis… Le courant semble bien passer entre eux.

Flore n’a pas envie que Damien parte, il dit qu’il n’a pas le choix. Flore pleure dans ses bras, Damien lui demande pardon pour tout. Flore lui dit qu’il lui a manqué, il lui dit qu’elle aussi et ils s’embrassent !

Yoann et Laurine disent au revoir à Louis, elle dit qu’elle travaille à l’hôpital et le félicite pour ses tee-shirts. Laurine se retourne pour regarder Louis, qui est sous le charme… Thaïs lui demande qui c’est, il explique que c’est la meuf d’un de ses plus gros clients. Thaïs pense qu’il lui plait.

