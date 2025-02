66 minutes du 9 février 2025 : sommaire et reportages

Publicité





66 minutes du 9 février 2025, sommaire

A 17h15 dans 66 minutes

🔵 Ils croient en la jeunesse éternelle

Et si vous pouviez vivre éternellement ? C’est l’ambition audacieuse de Bryan Johnson, un milliardaire américain de 47 ans qui affirme avoir inversé son âge biologique grâce à un protocole strict. Son mode de vie inspire de nombreux adeptes à travers le monde, y compris en France, où l’angoisse du vieillissement pousse certains à tout surveiller : rythme cardiaque, alimentation, sommeil… Centres de longévité, tests ADN, technologies de pointe et régimes draconiens : plongée dans un marché en pleine expansion, où la quête de l’éternelle jeunesse devient un véritable business.



🔵 Insécurité : de plus en plus de Français s’arment

Alors qu’aux États-Unis, une personne sur trois possède une arme à feu, la France affiche un chiffre surprenant : un Français sur cinq serait armé. Avec 5 millions d’armes déclarées et 10 millions détenues illégalement, le pays atteint l’un des taux les plus élevés d’Europe. Face à l’augmentation des agressions violentes, le sentiment d’insécurité ne cesse de croître. Bien que le port d’armes soit interdit depuis 1939, un sondage récent (OpinionWay) révèle que 20 % des Français souhaitent son rétablissement. Qui sont ces citoyens qui revendiquent le droit de s’armer ? Comment parviennent-ils à contourner la législation ? Immersion dans une France où la tentation des armes gagne du terrain.

🔵 Fast-foods : la guerre des burgers !

Symbole ultime de la culture américaine, le burger règne en maître en France. La compétition entre les géants du fast-food et les nouveaux entrants est plus féroce que jamais ! McDonald’s, Burger King, Big M et bien d’autres se livrent une bataille acharnée pour attirer les consommateurs. Entre recettes plus locales, versions haut de gamme ou innovations gourmandes, chacun rivalise d’ingéniosité pour se démarquer. Et pour cause : ce marché, qui pèse plus de 20 milliards d’euros en France, ne cesse de croître, attisant une guerre sans merci entre les enseignes.

A 18h40 dans 66 minutes Grand Format

🔵 La Nouvelle-Orléans, la plus française des villes américaines

La Nouvelle-Orléans s’apprête à accueillir le Superbowl pour la 8ᵉ fois, offrant une occasion idéale de plonger au cœur de la plus française des villes américaines. Fondée en 1718 par des colons français, cette ville de Louisiane de 400 000 habitants a fait de la résilience une véritable philosophie de vie. De l’esclavage à l’ouragan Katrina en 2005, en passant par la récente attaque terroriste du 1ᵉʳ janvier, « Nola » (New Orleans Louisiana) a su traverser les épreuves sans perdre son authenticité ni son énergie. Attirés par son histoire et son ambiance unique, près d’un millier de Français ont choisi d’y poser leurs valises. Musiciens, agents immobiliers, guides touristiques ou restaurateurs, tous s’accordent à le dire : La Nouvelle-Orléans est un lieu où il fait bon vivre.

