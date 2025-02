« Belgomania, toute la Belgique qu’on aime ! » : votre documentaire ce soir sur France 3 (7 février)

Publicité





« Belgomania, toute la Belgique qu’on aime ! » au programme TV du vendredi 7 février 2025 – Ce vendredi soir à la télé, France 3 diffuse encore le documentaire inédit « Belgomania, toute la Belgique qu’on aime ! ».





A découvrir dès 21h05 sur la chaine, puis en replay gratuit sur france.tv







« Belgomania, toute la Belgique qu’on aime ! » : présentation

Depuis quelques années, la France est en pleine belgomania ! Que ce soit en musique, au cinéma, sur les scènes de stand-up ou derrière les micros de la radio, les talents belges sont omniprésents.

Chanteurs et chanteuses comme Angèle, Stromae, Pierre de Maere, Axelle Red, Maurane, Lara Fabian, Plastic Bertrand, Lio, Jacques Brel, Adamo, Arno, Claude Barzotti, Frédéric François, Benny B, Annie Cordy, Sœur Sourire, acteurs et actrices tels que Benoît Poelvoorde, Yolande Moreau, Virginie Efira, Cécile de France, Jean-Claude Van Damme, humoristes comme Nawell Madani, François Damiens, Philippe Geluck, Guillermo Guiz, Walter, sans oublier l’émission culte *Strip-Tease*, les légendes du sport Eddy Merckx et Justine Henin, ou encore le célèbre entarteur Noël Godin… La Belgique rayonne !



Longtemps moqués à travers les blagues belges, nos voisins ont pris une belle revanche. Passés de simples faire-valoir à véritables icônes, ils ont su conquérir le cœur des Français grâce à leur autodérision, leur naturel et leur spontanéité. Aujourd’hui, tout le monde se les arrache !

Mais quel est leur secret ? Comment la Belgique a-t-elle réussi à séduire la France ?

Un documentaire aussi drôle que captivant, raconté par Alex Vizorek, avec les témoignages de Lio, Axelle Red, Nawell Madani, Pierre de Maere, Adamo, Plastic Bertrand et Philippe Geluck.

Et à 22h55 le documentaire « Stromae, le vertige du succès »

En quinze ans et trois albums, Stromae a conquis l’Europe et une partie du monde à une vitesse fulgurante.

Ses chansons, pour la plupart écrites dans sa chambre d’adolescent, ont rapidement envahi les ondes, propulsant l’artiste belge dans un tourbillon de succès et d’émotions intenses. Records de ventes, millions de vues, tournées triomphales… Son ascension fulgurante l’a mené au sommet, au point de vouloir échapper à cette lumière qu’il avait pourtant tant désirée.