« Cruella » : histoire et interprètes du film ce soir sur M6 (7 février 2025)

« Cruella » : histoire et interprètes du film rediffusé par M6 ce soir, samedi 7 février 2025 – Ce vendredi soir à la télé, M6 rediffuse le film des studios Disney « Cruella », signé Craig GILLESPIE avec Emma STONE et Emma THOMPSON dans les rôles principaux.





Rendez-vous dès 21h10 sur M6 ou en streaming vidéo via la fonction direct du site et/ou de l'application 6PLAY.







« Cruella » : histoire et interprètes

Dans le Londres des années 1970, Estella Miller, une orpheline rusée et talentueuse dans l’art de l’escroquerie, rêve de se faire un nom dans l’univers de la mode. Elle grandit aux côtés de Jasper et Horace, deux filous qui admirent ses talents de manipulatrice. Un jour, son ingéniosité attire l’attention de la redoutable baronne von Hellman, une icône de la mode à la fois élégante et impitoyable. Mais cette rencontre va provoquer une série de révélations bouleversantes, poussant Estella à embrasser son côté obscur jusqu’à devenir la redoutable Cruella…

Casting : interprètes et personnages

Avec Emma STONE (Estella Miller / Cruella), Emma THOMPSON (Baronne von Hellman), Joel FRY (Jasper), Paul Walter HAUSER (Horace), Mark STRONG (Boris), Emily BEECHAM (Catherine), Kirby HOWELL-BAPTISTE (Anita Darling), et John MCCREA (Artie)



La bande-annonce

Et comme toujours, on termine avec la bande-annonce de votre film.