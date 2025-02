Pékin Express : quel binôme a été éliminé ? (résumé et replay épisode 4 du 6 février 2025)

Publicité





« Pékin Express, la route des tribus légendaires » résumé et replay de l’épisode 4 du jeudi 6 février 2025 – C’est parti pour l’étape 4 de la nouvelle saison de Pékin Express. Après l’élimination dde Christophe et William, place à la quatrième étape avec un nouveau passager mystère : Elodie Gossuin.











Publicité





C’est Amandine et Alison qui vont faire cette étape avec Elodie. Les équipes sont sur l’île de Zanzibar et pour cette étape, c’est le retour de la règle des « intouchables » avec trois courses.

A la clé pour le gagnant de la première course, être intouchable et se qualifier pour le Mozambique, mais aussi remporter un avantage considérable pour la suite !

La course est lancée, les binômes doivent rejoindre la plage de Kendwa, à une cinquantaine de kilomètres, pour y accomplir leur première mission. Elodie Gossuin se lance dans son premier stop et elle trouve rapidement une voiture.



Publicité





Arrivée proche de la plage, le chauffeur d’Amandine, Alison et Elodie se perd… Elles se font dépasser par 3 équipes ! Max et Hélène sont les premiers à débuter la mission. Il faut choisir une embarcation et aller en mer pour récupérer un nécessaire de plonger. Sous l’eau, il faut aller chercher des sacs et à l’intérieur, de quoi résoudre un rébus !

Moad et Ludovic sont les premiers à démarrer le rébus. Un sacré casse-tête ! Mais c’est finalement Etienne et Judith qui réussissent les premiers à déchiffrer le rébus. Ils récupèrent les instructions auprès de l’homme au chapeau du rébus. Ils filent vers Stéphane !

Une fois toute les équipes arrivées, Stéphane annonce que c’est Etienne et Judith qui ont remporté la course et deviennent intouchables ! Ils sont qualifiés pour le Mozambique et ils ont un avantage stratégique : à l’issue de la prochaine course, ils choisiront les prochains intouchables parmi le top 2 !

Pour la seconde course, les candidats doivent rejoindre le lieu de la nouvelle mission. Ils doivent monter à dos d’âne afin d’atteindre des paniers à épices qui contiennent des indices. Il faut résoudre une charade pour avoir l’adresse où rejoindre Stéphane ! Mattéo et Esmeralda arrivent les premiers mais la jeune femme a peur des ânes et fait une crise d’angoisse !

Stéphane annonce le top 2 : Elodie, Alison et Amandine; ainsi que Cécile et Marion. Etienne et Judith décident de faire au mérite, ils qualifient Alison et Amandine pour la prochaine étape ! Elles sont intouchables et vont profiter d’une belle soirée. Elodie va donc aller au sein d’un autre binôme, elles décident de le donner aux inconnus, Ludo et Moâde. Ludo fait la tête et se plaint.

Place à la recherche de logement tandis que les intouchables dorment à l’hôtel. Et le lendemain, place à la 3ème et dernière course. Direction un stade de foot pour réaliser la dernière mission !

Arrivent dans le top 2 : Adrien et Patricia, et Cécile et Marion. Les intouchables choisissent de qualifier Cécile et Marion !

Pékin Express, le duel final : et le binôme éliminé est…

Mattéo et Esmeralda sont arrivés derniers, ils choisissent d’affronter Lionel et Eva. Mattéo y va face à Eva. Et c’est finalement Mattéo qui revient le premier de la mission, il qualifie son binôme pour le Mozambique !

Lionel et Eva doivent ouvrir la fameuse enveloppe noire. Elle indique que cette étape était non-éliminatoire ! Ils auront donc le passager mystère sur la prochaine étape.

Pékin Express, la route des tribus légendaires, le replay de l’épisode 4

Si vous avez loupé ce quatrième épisode de Pékin Express, sachez que l’émission sera très vite disponible en replay sur sur M6+. Et rendez-vous exceptionnellement le samedi 15 février pour suivre l’épisode 5.