Demain Nous Appartient spoiler : Georges a compris, il confronte Vanessa ! (vidéo épisode du 5 mars)

Demain nous appartient spoiler – Georges va tout comprendre la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, il va découvrir que Côme Gaudin est lié à Vanessa et qu’il lui envoie des pâtes de fruits en prison !











Georges a bien compris que son ex, Vanessa Lehman, était mêlée aux agressions, à l’intoxication et à l’arrestation de sa compagne, Mélody. Déterminé à obtenir des réponses, le policier la confronte sans détour en prison. Mais Vanessa n’a pas changé… Elle clame son innocence et nie toute implication dans les agissements de Côme Gaudin.

Pourtant, son obsession pour son « Georgio » semble intacte. Sa jalousie maladive l’aurait-elle poussée une fois de plus à franchir les limites, quitte à mettre son propre fils en danger ? Georges est hors de lui et lui explique que leur fils a failli mourir, Mélody lui a sauvé la vie. Vanessa lui assure qu’elle ne ferait rien qui mettrait Lucien en danger…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1893 du 5 mars 2025 : Georges retrouve Vanessa

