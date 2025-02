Ici Tout Commence spoiler : que cache Rose ? Elle apprend une nouvelle choc ! (vidéo épisode du 5 mars)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Les choses vont mal tourner la semaine prochaine dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors que Rose mystérieusement imposé un nouvel élève au sein du master, Enzo va décider de démissionner !











Une nouvelle choc pour tout l’institut alors que Rose s’entête à prendre la défense de Ferdinand, un nouvel élève au comportement exécrable. Et alors qu’elle en parle avec Constance, qui apparemment connait son secret, Antoine débarque et leur annonce que tout le master a décidé de faire grève ! Plus personne ne s’occupe des clients de l’atelier !

Que cache Rose et va-t-elle réussir à faire revenir Enzo et calmer tout le monde ?

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 1125 du 5 mars 2025, Rose cache quelque chose

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.