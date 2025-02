« Frotter Frotter » : suite et fin ce soir sur France 2 (26 février 2025)

Publicité





« Frotter Frotter » au programme TV du mercredi 26 février 2025 – Ce mercredi soir sur France 2, suite et fin de votre mini-série inédite « Frotter Frotter » avec Eye Haïdara, Karole Rocher et Emilie Caen.





A voir dès 21h05 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Vos épisodes du 26 février 2025

Épisode 3 – Le procès

Solange, récemment séparée d’Andy, accueille sa nièce Grace-Kelly pour l’aider avec les enfants. Chaque jour, les grévistes font face à des difficultés : piquet de grève, réunions interminables et salaires en baisse. La situation devient insoutenable, et Fathia, arrêtée pour vol à l’étalage, doit comparaître en urgence. Fanny, qui la défend avec brio, parvient à raviver l’attention médiatique sur la grève. Finalement, des négociations commencent à se profiler.

Épisode 4 – Le mariage

Le patron du groupe Saturne refuse de les rencontrer ? Pourquoi ne pas « saboter » le mariage de sa fille, prévu dans un hôtel voisin ? À bord d’une camionnette décorée comme un char LGBT, Solange, Michèle et Fanny partent en mission… et découvrent leur incroyable pouvoir de persuasion. La grève prend de l’ampleur progressivement, jusqu’à ce qu’un clip la rende virale.



« Frotter Frotter » – rappel du synopsis

Solange, gouvernante malienne et mère de famille nombreuse, Fanny, bourgeoise déchue en plein désarroi, et Michèle, militante queer au franc-parler, n’ont a priori rien en commun. Pourtant, elles s’unissent autour d’un même combat : une grève de femmes de chambre qui semble vouée à l’échec. Cette lutte va bouleverser leurs vies, ébranler leurs certitudes et transformer leur regard sur elles-mêmes, tout en brisant l’isolement et en donnant une voix à celles que l’on ne voit pas.

Le casting

Avec Eye Haïdara (Solange Diaby), Karole Rocher (Michèle Mercier), Emilie Caen (Fanny Delerme), Gringe (Vlad), Francis Leplay (Lazare Masurel), Virgile Bramly (Mr Roullet, directeur de l’hôtel), Rabah Nait-Oufella (Yacine Mansour), Bintou Ba (Aminata, collègue Solange), Jisca Kalvanda (Grace Kelly), Clémence Boissé (Mariama Cissé), Berthe Tshiala (Berthe, collègue Solange), Emmanuella Dossou-Yovo (Fathia Soumanou), Sally Cayez (Sally Coulibaly), Divuidi Nsimba (Divuidi, collègue Solange), Guylène Péan (Anne-Catherine, mère de Lazare), Bruce Dombolo (Andy, mari de Solange), Christ-Aimé Bongo (Octave 11 ans), Anaïs Desmont (Félicie 16 ans), Marian Sunday (Joséphine 14 ans)…

Avec la participation d’Emma de Caunes (Valérie)