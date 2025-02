« Qui veut être mon associé ? » du 26 février 2025 : les entrepreneurs ce soir sur M6 (épisode 3)

Publicité





« Qui veut être mon associé ? » du 26 février 2025, les entrepreneurs de ce soir

VERY IMPORTANT PARKING

L’application « Very Important Parking » (VIP) simplifie la vie des millions de Français à mobilité réduite en donnant accès à plus de 800 000 lieux adaptés (parkings, toilettes, commerces, plages…) en France et en Suisse. Créée par Philippe Croizon, un athlète, aventurier, chroniqueur et conférencier qui a perdu tous ses membres, et son associé Thierry, cette application est un outil essentiel pour l’inclusion des personnes handicapées et bénéficie du soutien de l’État, des collectivités et des entreprises.

FERTILAINE

Fertilaine, fondée par deux frères agriculteurs de l’Aveyron, valorise 96 % de la laine de mouton française, souvent jetée, pour créer un engrais 100 % laine de mouton. Ces granulés nourrissent les sols pendant six mois et réduisent l’arrosage de 30 %, combinant économie circulaire, durabilité et efficacité. Faciles à utiliser, Fertilaine est adapté à tous les jardiniers et soutient l’agriculture locale en rémunérant un éleveur français pour chaque paquet vendu, tout en offrant une alternative écologique aux engrais chimiques. Ce projet va au-delà du produit : c’est aussi une histoire familiale poignante.



SUPER TOUT NU

Le Drive Tout Nu, lancé en 2018 par le couple Salomé et Pierre, révolutionne les courses “zéro déchet” en France avec un système de bocaux en verre consignés, éliminant les emballages jetables et plastiques. Présent dans plusieurs villes et offrant un excellent rapport qualité-prix, le couple a décidé d’étendre son concept en 2024 avec le Super Tout Nu, le premier supermarché zéro déchet de 800 m² en France. Proposant 2 000 produits, dont 60 % issus de producteurs locaux, ce modèle soutient l’économie circulaire tout en facilitant une consommation économique, écologique et responsable.

SUBSTANCE OF LIGHT

La peau, constamment exposée aux agressions invisibles (UVA, UVB, lumière bleue, pollution), vieillit prématurément et devient vulnérable. Clara, touchée par le cancer de la peau de son père, a créé *Substance of Light*, une brume solaire ultralégère et innovante qui protège, hydrate et illumine la peau. Développée après trois ans de recherche avec le CNRS, cette brume fabriquée en France ne contient pas d’aérosols ni d’ingrédients controversés. Avec son format pratique et nomade, Clara vise à rendre la protection solaire un réflexe quotidien pour tous.

BLINKBOOK

Créé par une mère de famille au parcours exceptionnel, Blinkbook est un livre à colorier qui transforme les dessins des enfants en dessins animés interactifs. Chaque cahier combine lecture, activités créatives et visionnage, offrant un moment ludique et intergénérationnel.

CLUB LEGACYZ

Fondé par Gaspard et Balthazar, Club Legacyz propose un concept unique où les athlètes créent leurs propres collections d’objets en édition limitée. Les fans peuvent non seulement acquérir ces pièces exclusives mais aussi vivre des expériences privilégiées avec leurs idoles, créant ainsi un lien inédit entre des athlètes de renom comme Ronaldinho, Teddy Riner, Raphaël Varane, Luka Modric et leurs communautés.

FELOME

Thomas, passionné par les animaux, présente Felome, un service qui propose un bilan génétique complet pour chats et chiens. Grâce à un simple prélèvement de salive, une analyse ADN est fournie, permettant aux propriétaires d’identifier les risques de maladies, les caractéristiques physiques et la proximité de race de leur animal. Une approche préventive pour assurer la santé des compagnons à quatre pattes.

« Qui veut être mon associé ? », rappel de la présentation de la saison 5

Véritable tremplin pour les entrepreneurs, l’émission leur permet de présenter leur produit, leur vision et leur ambition face à des investisseurs aguerris, prêts à écouter, conseiller et, peut-être, s’engager à leurs côtés. Aux côtés des figures emblématiques du programme – Marc Simoncini, Éric Larchevêque, Kelly Massol et Anthony Bourbon – trois nouveaux investisseurs font leur entrée cette saison : Alice Lhabouz, Jean Michel Karam et Julian Jacob.

Pour les participants, l’enjeu est majeur : persuader ces experts du potentiel et de l’impact de leur projet afin de transformer leur rêve en réalité.

