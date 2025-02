Elsbeth du 26 février 2025 : vos épisodes ce soir sur TF1

Publicité





Elsbeth, vos épisodes inédits du mercredi 26 février 2025 – Ce mercredi soir, TF1 poursuit la diffusion de sa nouvelle série « Elsbeth ». Au programme aujourd’hui, deux nouveaux épisodes inédits.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur TF1+ pour le replay et le streaming gratuit.







Votre épisode du 26 février 2025

Épisode 15 « Cheffe, oui cheffe ! » : Elsbeth mène l’enquête sur la mort suspecte d’un commis de cuisine, survenue après qu’il a semé le chaos dans l’un des restaurants les plus en vogue de New York, suscitant la fureur d’une célèbre cheffe américaine.

Épisode 16 « Ça sent le sapin » : Dirk et Dee Dee Dasher, experts en décorations de Noël pour les célébrités, voient leur monde de rêve se transformer en cauchemar lorsque Dirk perd la vie dans un accident tragique. Elsbeth, soupçonnant rapidement Dee Dee, redécouvre la magie des fêtes grâce à Kaya et Wagner, qui lui préparent une belle surprise.



« Elsbeth » : rappel de la présentation de la série

Après une carrière brillante à Chicago, Elsbeth Tascioni, une avocate hors du commun, met à profit son regard unique pour aider la police de New York à démasquer les criminels.

Personnages et interprètes

Avec : Carrie Preston (Elsbeth Tascioni), Wendell Pierce (Le capitaine C.W. Wagner), Carra Patterson (L’officière Kaya Blanke), Fredric Lehne (Le lieutenant Dave Noonan)