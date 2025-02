TPMP : les excuses de Cyril Hanouna à Karine Le Marchand, elle lui répond

Publicité





Le feuilleton continue concernant l’avenir de Cyril Hanouna après la fermeture de C8, qui aura lieu vendredi soir. Alors que le groupe M6 souhaite le recruter pour une arrivée à la rentrée de septembre sur W9 et Fun Radio, le Parisien annonçait il y a quelques jours que finalement il serait prêt à continuer « Touche pas à mon poste » sur CStar dès la semaine prochaine !











Publicité





Finalement hier soir dans TPMP, Cyril Hanouna a affirmé qu’il ne savait pas encore ce qu’il allait faire. Mais il a présenté ses excuses à Karine Le Marchand, qui avait annoncé quitté M6 en cas d’arrivée de l’animateur dans le groupe. Sachant que Cyril Hanouna présente rarement des excuses, serait-ce un signe qu’il s’apprête à signer avec M6 ?

« Je reconnais qu’on a tenu dans l’émission des propos parfois et souvent injustifiés. Des informations fausses ont été diffusées à son encontre. Je sais et je suis conscient qu’on a pu lui faire du mal. J’ai lu ses interviews, j’ai vu même que ça a eu un impact sur sa famille. J’aime bien vanner mais quand on fait énormément de mal comme ça, ça me pose un problème. Donc voilà, je présente mes excuses concernant ces trucs-là. » a déclaré Cyril Hanouna hier soir.

« Dans un souci d’apaisement sur le long terme, bien entendu, je ne parlerai plus d’elle. Que ce soit sur une autre chaîne ou que je rejoigne le groupe M6. Pour l’instant, on ne sait pas ce qu’on va faire » a-t-il poursuivi. « Si on doit aller dans le groupe autant que ça se passe bien. Parce que je m’entends bien avec tous les autres animateurs. Karine Le Marchand est indispensable à l’Amour est dans le pré, je pense. Et si on ne va pas dans le groupe, j’espère qu’elle viendra en invitée dans notre nouvelle émission dans le groupe Canal+. On l’invitera en tout cas sur la première. Donc si c’est lundi, si elle est libre lundi on sera là. »



Publicité





De son côté, Karine Le Marchand a réagi sur Instagram et annoncé qu’elle resterait sur M6 : « J’ai pris acte des excuses de Cyril Hanouna et resterai vigilante. Je poursuis ma collaboration sur M6 dans ‘l’Amour est dans le pré’ et ‘Incroyable Talent’ »

Concernant son avenir, Cyril Hanouna a expliqué qu’il annoncerait sa décision jeudi soir lors du prime « TPMP : toute la vérité ».