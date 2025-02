« Une famille en or » du 25 février : qui sont les invités de Camille Combal ce soir sur TF1 ?

Publicité





« Une famille en or » du 25 février 2025 – Camille Combal est de retour ce soir sur TF1 pour un nouveau numéro du jeu « Une famille en or ». Et ce soir, il s’agit d’une spéciale avec Denis Brogniart à l’animation !





Rendez-vous dès 23h40, juste après Koh-Lanta, sur la chaîne ou en streaming et replay sur TF1+.







« Une famille en or » du 25 février 2025 : les invités de Camille Combal

TF1 vous invite à une nouvelle saison complètement déjantée d’Une Famille en Or ! Chaque semaine, retrouvez une version événementielle du jeu culte.

Et pour cette grande première, attendez-vous à une surprise de taille : Camille Combal passe de l’animation au jeu, accompagné de sa véritable famille ! Mais en face, une équipe redoutable est prête à tout pour le détrôner : Alison Wheeler et ses proches.



Dans ce face-à-face explosif, Camille pourra compter sur sa maman Evelyne, sa tante Josiane et sa cousine Virginie, tandis qu’Alison sera épaulée par sa maman Ruth, sa marraine Susan et son amie d’enfance Jenny. Deux familles sans filtre, une seule mission : trouver les meilleures réponses et surtout, déclencher un maximum de rires !

Et pour arbitrer ce match inédit, Denis Brogniart prend exceptionnellement les commandes. Après avoir dompté des aventuriers, il devra cette fois gérer deux familles totalement imprévisibles !

Un seul objectif en jeu : tenter de décrocher 100.000 euros au profit du Secours Populaire.

Rendez-vous mardi 25 février, juste après la première de Koh-Lanta, pour une édition d’Une Famille en Or que vous n’êtes pas près d’oublier ! Seule certitude : tout peut arriver… sauf le changement de chaîne ! À suivre sur TF1 et TF1+.