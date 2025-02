Demain Nous Appartient spoiler : Bart a un coup de coeur pour... (vidéo épisode du 28 février)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – Bart va-t-il retrouver le sourire avec une jolie sétoise dans votre série quotidienne de TF1 « Demain nous appartient » ? Après le départ de Rachel et l’empoisonnement, Bart a bien besoin d’une bonne dose de bonheur ! Et dans quelques jours, il va avoir flasher sur…. Valentine !











Lorsque Valentine franchit la porte du Spoon habillée sur son 31, le regard de Bart s’illumine instantanément. Aujourd’hui, la jeune femme est particulièrement élégante, et pour cause : elle explique à Bruno et Bart qu’elle doit passer un examen crucial dans un restaurant haut de gamme. Son apparence étant un critère d’évaluation, elle a sorti le grand jeu !

Si Bruno se moque, l’élégance de Valentine ne laisse pas Bart indifférent… Le patron du Spoon serait-il en train de succomber au charme de la serveuse du Little Spoon ? Pour Bruno, ça ne fait aucun doute !

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1890 du 28 février 2025 : Bart a un crush sur Valentine

