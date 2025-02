Koh-Lanta : qui a été éliminé lors de l’épisode 1 ? (résumé + replay 25 février 2025)

Publicité





Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres, épisode 1 du mardi 25 février 2025 – C’est parti pour l’épisode 1 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres », nouvelle saison qui se déroule aux Fidji avec 24 aventuriers : 12 hommes et 12 femmes répartis dans quatre tribus : le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest !











Publicité





Denis les attend au milieu d’une rizière, qu’ils doivent traverser à pied. Ils leur annoncent qu’ils vont être en tribus par régions !

Tribu Ouest, les oranges : Maël, Jérôme, Romane, Mehdi, Cinthiana, Noémie

Tribu Nord, les violets : Allan, Claire, Joana, Andréa, Fréderic, Mohamed

Tribu Est, les verts : Maxime, Louise, Gaëlle, Christian, Céline, Benoit

Tribu Sud, les bleus : Naïs, Pierre-Marie, Jessica, Adrien, Pauline, Jérôme

Denis leur annonce que la première épreuve a lieu maintenant : un jeu de confort. A la clé, 3 allumettes ou 500g de riz ! La tribu gagnante choisira, la 2ème aura la récompense restante, la 3ème ira à la découverte de son île, et la dernière ira sur l’île de l’exil pendant 24h ! Ça sera comme ça pour chaque jeu de confort.



Publicité





C’est le Sud qui remporte la victoire ! Le Nord est 2ème. L’Est est 3ème, et l’Ouest dernier. Les Bleus choisissent de prendre les allumettes, les Violets sont ravis d’avoir le riz ! Quant aux Oranges, ils partent sur l’île de l’exil.

Sur l’île des Violets, Joana se met direct à tenter de faire le feu. Pendant ce temps là, les Rouges découvrent l’île de l’exil avec que des galets. Les Bleus craquent une allumette pour faire le feu ! Mais ça s’éteint…

La nuit a été compliquée pour les Oranges sur l’île de l’exil. Chez les Violets, on cherche de la nourriture. Pareil chez les Verts.

Les tribus reçoivent la convocation pour l’épreuve d’immunité. Il s’agit de détruire 8 cibles. Les Bleus démarrent mal mais font une remontée et remportent l’immunité ! Le Nord est encore 2ème, suivi de l’Est. L’Ouest finit encore dernière et va devoir affronter le Conseil !

Denis annonce qu’il y a des colliers d’immunité individuels cachés sur chaque camps. Les tribus s’attèlent à construire les cabanes et à tenter de faire le feu. Chez les Violets, Joana s’y remet. Et les Bleus retentent de craquer une allumette pour faire le feu. Mission réussie ! Mais sans s’en rendre compte, ils ont fait bruler la dernière allumette et la boite…

Le conseil orange, et l’aventurier éliminé est…

C’est l’heure du premier conseil de la saison. Sans surprise, Cynthiana, en grand danger, recueille le plus de votes. Elle est éliminée !

Koh-Lanta du 25 février 2025 : le replay

Si vous avez manqué l’épisode 1 ce 25 février 2025, sachez que l’émission sera rapidement disponible en replay streaming sur TF1+ en cliquant ICI mais pour une durée de 7 jours seulement. Et rendez-vous le mardi 4 mars pour suivre l’épisode 2 de « Koh-Lanta : La Revanche des 4 Terres ».